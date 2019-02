Para evitar ser victimas de este tipo de delito siempre es recomendable retirar efectivo en sitios concurridos y en horario diurno, y en el caso de que el dinero no sea entregado por la terminal pero si descontado del saldo, llamar a la línea 911 y esperar en el lugar a las fuerzas de seguridad.

Es una modalidad de robo utilizada en todo el mundo y se efectúa fuera del horario bancario, cuando no hay personal para asistir al damnificado. Consta en poner una traba en la boca de expendio del dinero que en su parte interior contiene pegamento. Cuando la víctima extrae una suma, los billetes quedan atrapados y son retirados por los delincuentes luego de que el cliente se retire creyendo que se trató de un problema del aparato.