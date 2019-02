Una vez más, el Centro Cultural de Munro se llenará de risas de la mano del ciclo de stand up presentado...

“Ponemos mucho énfasis en cuidar nuestro arbolado. Cuidar nuestros árboles también es podarlos de manera correcta, y que esos árboles puedan convivir con el uso que el vecino desea, que no impliquen un riesgo y permitan una buena iluminación”, aseguró el intendente de Vicente López, Jorge Macri, durante una jornada de poda en el barrio de Olivos.

Se está desarrollando la etapa de recepción de solicitudes por parte de vecinos del Plan de Poda en Vicente López, con la novedad de que este año no hace falta que el vecino se acerque a la delegación municipal de su barrio para llevar adelante la solicitud, sino que podrá hacerlo a través de la web de la Municipalidad . Al momento, ya son más de 3500 las solicitudes requeridas por los vecinos.