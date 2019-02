“Hoy por hoy estamos viviendo el día a día, pero todo sale a través del sacrificio de la gente. Muchos de nuestros compañeros están haciendo otras changas porque lo que nos repartimos no alcanza”, explicó Molinari, y sentenció: “Es lamentable por lo que estamos pasando”.

“Desde el Municipio nos han brindado su apoyo y la idea es hacer una oferta de compra”, manifestó el presidente de la cooperativa, aunque también aclaró: “Todo esto está sujeto a que siga habiendo trabajo, lo cual no es seguro”.

“Desde septiembre pasado hasta enero de este año no trabajábamos lunes y martes, después también paramos los sábados para abaratar los costos”, contó. “Las tarifas de luz y gas se multiplicaron por 10. Hoy en día estamos pagando cerca de 700 mil pesos por mes”, agregó.

En la actualidad, 92 familias dependen directamente de esta cooperativa. En diciembre de 2017 la instalación salió a subasta por 9 millones de pesos y en mayo de 2018 por 7 millones y no hubo oferentes. Se le realizó una propuesta al juzgado con intervención del Municipio para que los empleados puedan quedarse y hasta el momento está pendiente.

La preocupante situación que vive la cooperativa de la ex fábrica CIDEC de Villa Tesei