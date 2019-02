Por el modus operandi de los captores y la logística que les permitió tener secuestrado por esa cantidad de horas al vecino, la Policía investiga si se trata de la misma banda que secuestró a Leonardo Schulze, días atrás, en Santos Lugares . Se cree que no fue un hecho al azar sino que estuvo planificado.

El hombre estuvo cautivo por más de 10 horas y fue liberado en buen estado de salud en Capital Federal tras el pago de rescate. No trascendió la suma pagada por la familia de la víctima.