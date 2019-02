La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi, sostuvo que “cada uno tenemos que hacer nuestro aporte para que no ocurran más accidentes”. “Entre todos debemos encontrar soluciones inmediatas para preservar la integridad tanto de los vecinos isleños como de aquellos que visitan nuestro Delta”, enfatizó.

Además, el intendente cuestionó al gobierno provincial por la desidia y el deterioro de las embarcaciones fluviales públicas y escolares: “Hace años que venimos reclamando mejoras en el trasporte pero no obtenemos respuestas de la gobernadora Vidal. Los alumnos de las escuelas de Islas viajan en lanchas de 1950 y necesitamos que tomen cartas en el asunto para que no tengamos otro accidente”.

Zamora señaló: “Debemos trabajar mancomunadamente para garantizar la seguridad de vecinos y turistas que navegan por nuestro Delta. Si bien el Municipio no tiene jurisdicción sobre el control del manejo de transporte fluvial, vamos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance”.