Una vez más, el Centro Cultural de Munro se llenará de risas de la mano del ciclo de stand up presentado...

El Gran Corso Familiar de San Fernando contará con 8 pantallas instaladas; cámaras para televisación en vivo; torres de sonido; gradas y tribunas para toda la familia, donde no se permite la venta de bebidas con alcohol; monitoreo permanente con cámaras de seguridad; prevención en todas las zonas con móviles municipales de Protección Ciudadana y fuerzas de seguridad; asistencia de bomberos y ambulancias; puestos sanitarios y baños públicos. La entrada es libre y gratuita, y el evento se reprograma por lluvia.

El próximo 2, 3 y 4 de marzo volverá a San Fernando el Gran Corso Familiar, el tradicional evento organizado por el Municipio que año a año convoca a miles de vecinos para disfrutar en plena avenida Avellaneda de 24 murgas locales, en lo que es el mejor corso de toda la Provincia. Y además, la presentación de Unión Sanfernandina, la primera Escola do Samba de la Provincia, son su nuevo espectáculo ‘Intemporal’.