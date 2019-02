Finalmente, la ex concejal de Avellaneda planteó que “tanto las mujeres como la población en general están buscando una alternativa”. “La sociedad está cansada de elegir entre blanco o negro (…), por eso tenemos que construir una alternativa fuerte y en ese sentido Juan Manuel Urtubey es un precandidato con mucho potencial y sin un techo electoral. Vemos que está generando muchas expectativas no solo por su gestión como gobernador de Salta sino por su capacidad y una gran generosidad hacia la gente”, cerró.

El precandidato a presidente agregó: “Tenemos que trabajar para que cada una de las jefas de hogar pueda tener y dar a los suyos condiciones de vida digna. La enorme hipoteca argentina es que uno de cada dos chicos es pobre. Si no generamos condiciones para que esos chicos puedan tener un apuntalamiento, nosotros estamos condenándolos a pasar a ocupar un rol menor en nuestra sociedad”.

“Vivimos un desafío muy importante en la actualidad. La plena participación de la mujer debe ser de manera integral. Tenemos que volver a pensar de qué manera podemos reconstruir el tejido social que está bastante desgastado pero, que encuentra en la mujer una interlocutora muy importante en términos de cómo garantizamos una sociedad a través de la participación. La misma se debe llevar adelante con articulación del sector público y privado. No tenemos que tener miedo a esto, sino combinar lo mejor de ambos sectores”, sostuvo el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, tras reunirse con un centenar de mujeres.

“Para poder hacer crecer a nuestra sociedad necesitamos la participación de la mujer”, sostuvo el precandidato a presidente por Alternativa Federal durante un encuentro con mujeres de la Tercera Sección realizado el pasado lunes en el Club Esteban Echeverría de la localidad bonaerense de Wilde, ubicada en el partido de Avellaneda. La actividad fue organizada por la ex concejal Sandra Alice.