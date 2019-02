La institución no tenía gas desde el año pasado. El intendente supervisó la nueva conexión que se...

Este nuevo espacio deportivo se construye en el barrio La Cabaña. Con respecto a esto, Nardini comentó: “Era necesario hacerlo acá para generar inclusión. Muchos en algún momento vieron esto como un gasto pero en realidad es una inversión para incluir a través del deporte social, en un lugar que no contaba con nada y teniendo en cuenta la carencia de infraestructura que teníamos a nivel deportivo”.