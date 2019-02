“Los chicos empiezan a transitar un camino que va a estar lleno de desafíos, amistades y aprendizaje. Y no podrían hacerlo sin nuestros tan queridos maestros que, con un enorme esfuerzo y dedicación, trabajan todos los días para enseñarles y transmitirles valores que los acompañarán durante toda la vida”, señaló el jefe comunal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com