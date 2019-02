Respecto de esta iniciativa, el jefe comunal expresó: “Estamos hoy acá nuevamente reafirmando nuestro compromiso con la educación pública, tratando de lograr no solamente lo que hacemos habitualmente en relación a las mejoras en la infraestructura de nuestras escuelas y en la ampliación de las vacantes sino también fortalecer todo el programa de Escuelas Municipales”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com