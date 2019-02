El hijo de la periodista y conductora Federica Pais y el de un ex asesor comercial en el embajada de...

La organización no gubernamental tiene como objetivo desarrollar en estudiantes del secundario las habilidades académicas y habilidades socioemocionales consideradas fundamentales para su trayectoria educativa. A lo largo de dos semanas, los estudiantes recibirán clases a diario en base a módulos de habilidades, en las que los profesionales utilizarán metodologías innovadoras que buscan desarrollar el aprendizaje con visión, cultura de aprendizaje.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, acompañado del ministro del director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, estuvo presente en el inicio de la Escuela de Verano en la Escuela Técnica 1, en el marco de una iniciativa que el distrito lleva adelante en conjunto con la organización no gubernamental “Enseñá por Argentina”.