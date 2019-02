Oscar, vecino que concurrió a la feria, dijo: “Esto genera que la gente pueda conseguir un recurso. La industria muchas veces le gana a estos pequeños proyectos de mucho sacrificio. Es la primera vez que vengo pero me han dicho que están por diferentes partes de la ciudad, es muy bueno”. Por su parte, Magali, quien vende alimentos saludables, comentó: “Me encanta que los habitantes de la Isla podamos tener un espacio para vender nuestros productos, en un momento difícil en la economía nacional”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com