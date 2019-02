El dirigente peronista y ex legislador nacional, Carlos Brown, con críticas al gobierno y al kirchnerismo,...

“La reinserción social es posible. Este es un camino de dignidad para no volver a cometer un delito”,...

Las parrillas cuentan con un temporizador que regula la cocción, al igual que las freidoras dan aviso cuando las papas están listas. El nivel de detalle de cada paso es muy fino y minucioso, lo que permite que su calidad perdure en el tiempo. Todos los movimientos están milimétricamente medidos: desde cómo colocar la carne, hasta la manera de envolver cada hamburguesa. Luego de retirar la carne de la parrilla, esta se coloca sobre bandejas escalonadas en donde se mantiene el calor, las cuales se ubican encima de mesas donde se realiza el montaje de las hamburguesas. Todos los sitios por donde va pasando la carne se mantienen siempre calientes para que el producto no se enfríe en ningún momento. Esto aplica tanto a los dispensadores de sándwiches que articulan la cocina con el mostrador, hasta las bolsas para los deliverys de Burger King Argentina .

La cadena de comidas rápidas Burger King ofrece los mejores servicios gastronómicos, sin embargo, todo lo que el cliente sabe de Burger King es lo que sucede delante del mostrador, y no así aquello que sucede tras él. Se dice que sus cocinas son un gran ejemplo de organización y de higiene, lo que deja conformes a miles de clientes en todo el mundo y logra que estos vuelvan a elegir sus servicios una y otra vez. A continuación presentamos algunos secretos de la legendaria cocina de Burger King.