La institución no tenía gas desde el año pasado. El intendente supervisó la nueva conexión que se...

Por su parte, Jacqueline Fox, es la licenciada en Nutrición del hospital. Desde el año pasado está a cargo de los talleres gratuitos en donde se tratan enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad, diabetes y colesterol. “Queremos llegar a toda la comunidad, no solo para prevención sino también para que puedan saber cómo tratar a algún familiar que tenga alguna de estas enfermedades”, aseguró.

Además, el 16 de marzo, se suma una nueva actividad al hospital, Tangoterapia. Los interesados podrán realizarla todos los sábados de 11 a 13. Humberto Amilcar Calderón, medico fisiatra del hospital, explicó: “El tango se usa en el mundo como terapia alternativa y en Buenos Aires, por ejemplo en la Fundación Favaloro, se usa para rehabilitar a las personas con cardiopatías; en el Hospital de Clínicas para rehabilitar a las personas con enfermedad de Parkinson; en José C. Paz se utilizaba para un grupo de niños con discapacidad y en Bella Vista para personas adultas con secuelas de accidentes cerebro vasculares, artrosis, malas posturas de la columna”.