Por el modus operandi, la Policía sospecha que el mismo dúo de presuntos motochorros podría ser autor de un tercer hecho ocurrido en las últimas horas, pero del que aún no se dieron detalles.

Fuentes de la Cancillería aseguraron a Télam que Laje fue representante especial para la promoción comercial en la embajada del país norteamericano pero no es diplomático de carrera, sino que cumplió una función de agregado comercial durante el tiempo que Lousteau fue embajador.

El hijo de la periodista y conductora Federica Pais y el de un ex asesor comercial en el embajada de Estados Unidos fueron detenidos en el partido bonaerense de Vicente López acusados de ser ‘motochorros‘ que cometieron al menos dos robos en la zona norte del conurbano, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.