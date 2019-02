Por su parte, Alejandra Gómez, vicedirectora de la institución, agregó “Estamos muy contentos. Todos trabajan en conjunto por esta obra, tanto el Municipio a través de la Subsecretaría de Educación como el Consejo Escolar. Haber tenido todo este tiempo el comedor suspendido fue un tema pero sabemos que ahora vamos a tener un jardín más seguro. Como directiva me siento muy acompañada, siempre que tenemos una necesidad ellos responden, asique estoy inmensamente feliz y agradecida”.

“Invertimos de acuerdo a las necesidades. La idea de venir y charlar con los directivos es para que sepan que no solo venimos a ver lo que se está haciendo sino también a que nos marquen las necesidades puntuales, lo que les hace falta, porque es parte de su vida cotidiana”, aseguró Nardini.

El Municipio realiza obras en conjunto con el Consejo Escolar, en todas las instituciones educativas de Malvinas Argentinas, previo al comienzo de clases. “Es más fácil para trabajar en la parte más pesada. Pero durante el año seguiremos trabajando con otras cosas, sobre todo en la parte externa para no invadir. Esto nos sirve a todos pero los más beneficiados siempre son los chicos”, afirmó el intendente.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó el Jardín de Infantes N° 917 de la ciudad de Grand Bourg, lugar en el cual se está realizando una importante obra ya que la institución no tenía gas desde el año pasado.

La institución no tenía gas desde el año pasado. El intendente supervisó la nueva conexión que se realiza en todo el edificio. Además, charló con docentes y directivos para continuar trabajando sobre las necesidades de la comunidad educativa.