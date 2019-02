“A nosotros nos interesa el apoyo de la gente”. Así respondió el dirigente del Frente Pilarense, consultado por el apoyo que durante el viernes le diera el Jefe de Gabinete de Provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, al Intendente Ducoté.

“La gestión es muy mala y es lógico que desde la Provincia busquen formas para alivianar el descontento de la gran mayoría de los pilarenses con Ducoté”, declaró Achával.

“La gente está muy desilusionada, les prometieron un montón de cosas y no cumplieron. Pasaron ya tres años y la revolución que anunciaban nunca llegó”, agregó después. Y dijo: “Es entendible que Ducoté y sus funcionarios estén realmente preocupados por las próximas elecciones. El pueblo vota aprobando o reprobando las cosas que hiciste y que dijiste que ibas a hacer. Y la gestión de Ducoté no hizo, no cumplió y ahora sale corriendo a colgarse del pantalón del Presidente Macri”

Achával mencionó que “La preocupación debe ser grande. Desde el centro de decisiones de Cambiemos, mandaron a Federico Salvai, dirigente de peso, quien es conocido por ocuparse de los casos mas difíciles y hasta de aquellos que quizás no teniendo solución igualmente requieren de ayuda”.

Por último, expresó: “En el proceso de involucrar otros dirigentes en lo que pasa en Pilar, quizás Ducoté les deba explicar a todos los actores que se den una vuelta por el Municipio, en que gasta los $7000 millones del presupuesto o bien dar cuenta de la cantidad de punteros que ha incorporado utilizando los recursos de los pilarenses para pagarlos”. Y concluyó: “Cuanto menos resulta injusto, para muchos otros intendentes de Cambiemos que sí tienen buenas gestiones, que a Ducoté lo suban en el ranking para darle una mano”.