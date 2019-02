El dirigente peronista y ex legislador nacional, Carlos Brown, con críticas al gobierno y al kirchnerismo,...

“La reinserción social es posible. Este es un camino de dignidad para no volver a cometer un delito”,...

Desde esta campaña nacional invitan a todos a sumarse y expresar su apoyo por Cristina, “para que no queden dudas del deseo de la mayoría y este gobierno deje de intentar con los medios contar más mentiras” expresaba un dirigente bonaerense de Tres Banderas.

“No podemos seguir perdiendo tiempo, tenemos que poner en marcha ya un plan para que vuelvan paritarias justas, los derechos de los sectores más vulnerados, para volver a tener un país que sea para todos, no sólo para un sector de ricos. Y eso lo vamos a logar con el apoyo de toda la gente y con Cristina como candidata.

Días atrás se conoció un informe en el que de diez encuestas, ocho daban como ganadora a Cristina Fernández, inclusive en dos se especulaba con su victoria en primera vuelta. Sin embargo, todavía no hay un pronunciamiento oficial sobre la candidatura de la ex presidenta y por eso esta campaña nacional del Frente Patria Grande.