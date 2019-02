Bomberos Voluntarios acudieron a la asistencia de las victimas junto con personal de Defensa Civil. Quien presentaba más lesiones fue inmovilizado y trasladado al hospital Mercante por el SAME, mientras que el segundo, en un estado de exaltación, se negaba a ser atendido.

Dos jóvenes de 18 y 16 años que se trasladaban en moto fueron embestidos por una camioneta anoche en la intersección de Pasaje Azul y Vucetich. Según testigos, el motociclista realizaba maniobras bruscas y el utilitario no pudo evitar el accidente.

Dos heridos tras accidente entre camioneta y moto en José C. Paz