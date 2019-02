“Es un servicio mucho más rápido para nuestros vecinos, ya no hay que esperar más ni una semana, ni diez días como antes. Esto pone al municipio en una mejora sustancial en la obtención y la renovación de las licencias, con una maquina que a partir de la tecnología disponible, nos posibilita la impresión en el día”, destacó Zabaleta.

This site is protected by wp-copyrightpro.com