El intendente charló con los vecinos de los barrios Grand Bourg Sur y Diharce, lugares impactados por la obra recientemente inaugurada. “Poder traer el pavimento hoy a su barrio me llena de emoción y orgullo”, expresó Leo Nardini a quienes esperaban desde hace muchos años que este pedido se haga realidad.

“Es un complemento importante que genera mucha más accesibilidad a la gente que todavía no le ha llegado el pavimento a la puerta de su casa. En Malvinas Argentinas no hemos parado en ningún momento de hacer obra pública, hemos desarrollado obras a lo largo y a lo ancho de nuestro distrito en los diferentes barrios periféricos, generando troncales principales, accesos, conexiones, hidráulica. Siempre ponemos la cara y estamos para dignificar a través de la obra pública”, aseguró Nardini.