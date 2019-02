Vale recordar que el propio secretario de Infraestructura y Políticas Hídricas de la Nación, tuvo que salir al cruce del intendente kirchnerista Gustavo Menéndez, en agosto del año pasado, con una respuesta vía Twitter advirtiendo: “Hola Gustavo. Es bueno aclarar que tu posteo no menciona el esfuerzo del gobierno nacional para financiar el 100 por ciento de la obra (…) que pusimos en marcha en 2017…”.

En ese sentido, Oscar, un vecino que vive frente al arroyo comentó: “Nos prometieron esta obra muchas veces, y ya no teníamos esperanzas de que la hagan, pero hoy vemos las máquinas trabajando y volvemos a creer”. Y continuó: “Hace treinta años quise vender mi casa y nadie la quería comprar, ahora todos quieren vivir en este lugar, porque saben como va a mejorar la zona”.