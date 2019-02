La organización no gubernamental brinda en forma gratuita el tratamiento médico a niños, de 0 a 16 años, de zona norte con enfermedades oncológicas. Cuenta con un equipo médico de excelencia.

La Fundación debe su nombre a María Cecilia Trotta, una niña que padeció Leucemia Linfoblástica Aguda y que a tuvo indicación de trasplante de médula ósea. Se encontró dador en Israel y sus padres, María Ester Rodríguez y Osvaldo Trotta, iniciaron una recolección de fondos para poder solventar el viaje. María Cecilia, en el transcurso de ese tiempo, presentó una nueva recaída, no logró vencer la enfermedad y falleció el 10 de abril de 1991.

También se realizaron diferentes actividades para concientizar en el Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro, donde tiene sede la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, la primera organización no gubernamental de Latinoamérica y la única en Argentina en crear y sostener un servicio propio, público y gratuito de hemato-oncología infantil dentro un hospital municipal.

