“Esto es una cadena de endeudamiento. El vecino lo está sufriendo y miles de ellos están sacando planes de pago porque vienen boletas altísimas. Pero la cosa no queda ahí, porque terminan de pagar una cuota y llega la nueva boleta, también con valores descomunales. Por eso es que estamos analizando, junto a nuestro equipo de abogados, la presentación de un recurso de amparo para poder frenar estos aumentos desmedidos”, completó Inés Ricci.

No habrá obras concretas para mejorar la calidad de vida del vecino pero sí una nueva oficina de Edenor en Pilar y será en el edificio Bureau. “Innecesario y lejano para el vecino. Necesitamos tenemos un mejor servicio, ya que lo que pagamos es muy alto, no trasladar una oficina comercial”, expuso.

“Cuando pregunté sobre las inversiones a mediano y largo plazo, no supieron qué contestarme, directamente me enviaron a buscar esa información a la oficina de Planeamiento de Obras”, expuso la referente social.

El Frente Renovador, mediante los concejales Inés Ricci y Flavio “Charo” Álvarez, encabeza este reclamo desde mediados de 2018. “Martín Chávez, gerente de Edenor Pilar, me contó que los problemas que sufrieron las dos subestaciones de General Rodríguez y Escobar afectaron directamente a Pilar, principalmente en los cortes que se dieron en el centro, los cuales afectaron a decenas de casas de familia y comercios”, dijo Ricci, y rápidamente, señaló que “las subestaciones son lugares que reducen el voltaje para que puedan utilizar energía las viviendas de familia”.

La concejal del Frente Renovador volvió al edificio para pedir explicaciones acerca de los cortes que se dieron en Pilar Centro, los cuales afectaron severamente a los vecinos y comerciantes de esa zona. “Hablé con el gerente y su equipo y se excusaron diciendo que el problema fue de las subestaciones de General Rodríguez y de Escobar, que son las que abastecen a nuestro distrito. Más allá de lo que me informaron, las inversiones no llegan”, indicó la edil.