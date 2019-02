“Quienes ejercemos la docencia en las escuelas de Islas todavía no tenemos autorizado el transporte, estamos viajando como podemos. Necesitamos que tomen a la educación con la importancia que se merece, porque los chicos necesitan estudiar”, sostuvo Lidia, directora de la Escuela Primaria 12 de la zona del Delta.

