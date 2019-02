Lo expresó el intendente en su visita a la Primaria 16 y la Secundaria 41 de Tierras Altas. Las obras continúan en las instituciones públicas de Malvinas Argentinas. Se trabaja en conjunto con el Consejo Escolar.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la Escuela Primaria 16 y la Escuela Secundaria 41. Ambas comparten edificio en la localidad de Tierras Altas. Allí se realizan tareas de remodelación, pero no es la primera vez que se trabaja en el lugar. Además, en su recorrida por el lugar, el funcionario aprovechó para conversar con directivos, docentes y auxiliares.

“Todos los años, como nos planteamos desde un principio, vamos agregándole cosas a las escuelas públicas. Hoy se sigue trabajando en diferentes cuestiones que la comunidad educativa nos va pidiendo”, afirmó el jefe comunal. El Municipio, a través de la Subsecretaría de Educación, trabaja en conjunto con el Consejo Escolar en todos los establecimientos educativos públicos del distrito.

Al respecto, Nardini dijo: “La creación de la subsecretaría fue para complementar, no para competir ni para estorbar. Complementar algo que quizás el Consejo Escolar no podía hacer solo y el Estado Municipal puede ayudar para crecer y buscar soluciones. Nos reconforta porque es una política de Estado que creamos y que tiene que continuar para seguir dignificando derechos a toda la comunidad educativa”.

Anteriormente ya se había trabajado en la Primaria 16 haciendo los baños de varones, mujeres y personas con discapacidad, pintura e impermeabilización, se anexó un espacio nuevo en el comedor y se hizo la cocina. En la parte de Secundaria 41 se hicieron los tres baños, se pintó y se reformuló la parte eléctrica. Además se había levantado un paredón, el cual se elevó por una cuestión de seguridad.

Actualmente se trabaja en la construcción de una rampa de acceso, se realiza una abertura del gabinete con una ventana, se reparan portones internos, pintura y se colocan carteles identificatorios de la institución.

“Las condiciones de las escuelas no eran las mejores, había que desarrollar un plan de acción progresivo. Era la única forma de poder trabajar a futuro en una política de Estado municipal para hacer un recupero de las escuelas públicas. No miramos para atrás, miramos siempre para adelante y ajustándonos a ese plan de acción. Pero no escatimamos en el gasto, invertimos para recuperar los establecimientos públicos teniendo en cuenta que cada vez crecen más las matriculas debido a la cuestión social y económica por la que atraviesa el país. Entonces hay que fortalecer el establecimiento para que pueda absorber esa demanda”, finalizó Nardini.