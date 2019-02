La activación de un botón de pánico y el rápido accionar desde el Centro de Operaciones y Monitoreo local supervisando las cámaras, permitieron la detención de un hombre que perseguía y agredía a su ex pareja en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de Morón. Dicho dispositivo es provisto a posibles víctimas de violencia de género por la Dirección de Género y Diversidad Sexual municipal.

En Morón implementan un sistema de botones de pánico para prevenir casos de violencia de género. Esta vez, una mujer activó el suyo y dio el alerta por las agresiones que estaba recibiendo por parte de su ex pareja, que la perseguía en plena vía pública. El hombre fue detenido y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.