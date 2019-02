“Una amiga me recomendó esta colonia y no dudé en anotarme, y fueron las mejores vacaciones de mi vida. Agradezco por esta posibilidad que nos brinda al estar en el río y practicar estos deportes tan copados”, completó Sofía Devoto, de Beccar.

Luego de terminar su demostración en Stand Up Paddle, Stefano Marucci, de 14 años, vecino de Boulogne, sostuvo: “Es la segunda vez que vengo a esta colonia y la verdad es increíble. Estamos en un lugar único como es el río, aprendemos y nos divertimos muchísimo. Los profesores son muy buena onda”.

Mientras miraba a su hija que practicaba Kayak, Natalia Suárez, de Beccar, comentó: “Estoy contenta porque gracias a la colonia mi hija le perdió el miedo al agua. Todos los días me contaba lo que hacían en la colonia y los nuevos amigos que tenían. Es para destacar la cantidad de actividades que hay y el cuidado que brinda el Municipio”.

En la gran fiesta, los adolescentes de 13 a 17 años, mostraron lo que aprendieron en la colonia con una exhibición de deportes náuticos como Kayak, Laser, Stand Up Paddle, Windsurf y Vela, entre otros.