El hecho es investigado por el fiscal Fernando Siquier, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 8 del Departamento Judicial Morón, que dispuso que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional, pero no adoptó ninguna medida restrictiva de la libertad para el bombero.

Efectivos de la comisaría primera de Merlo se entrevistaron con el policía bombero, quien relató lo sucedido y resultó ileso, al mismo tiempo se constato que la moto en la que iban los jóvenes, ambos domiciliados en la zona, no tenía impedido circular.