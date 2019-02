La funcionaria nacional visitó uno de los Espacios de Primera Infancia que se encuentra en el barrio Villa Altube de José C. Paz, donde muchas familias tienen la posibilidad de dejar a sus hijos mientras van a trabajar.

Alexis Lívora, Haroldo Villafranca y Julio Rodríguez recibieron a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, en su visita a un Espacio de Primera Infancia en José C. Paz.

Los concejales de Cambiemos recibieron a Stanley en José C. Paz