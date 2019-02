El proyecto fue presentado por la concejal del Frente Renovador, Inés Ricci, en el año 2016, y recién aprobado en el año 2017 después de una amplia discusión en la Comisión de Transporte del Legislativo. Si bien está en funcionamiento, la edil lamentó que el Municipio le de poca difusión a la herramienta.

Hace algunos días fue notica la creación del Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo a partir de una acción judicial de Érica Borda, una chofer de la línea 140 que fue despedida tras 12 años como conductora y no logró conseguir trabajo por ser mujer, y por eso litigó contra el Estado nacional y tres empresas de colectivos.

Esta herramienta registra a las conductoras y está disponible para que todas las empresas de transporte realicen consultas a la hora de incorporar choferes. Obliga además a tener un piso de mujeres frente al volante de los colectivos.

El dato de color es que en el partido de Pilar este registro ya existe, a partir del trabajo de la concejal del Frente Renovador, Inés Ricci, quien en el año 2016 impulso el proyecto, que se transformó en ordenanza en el año 2017. El Registro de Choferes Mujeres pilarense es una base de datos personales y profesionales de conductoras de colectivos del partido. Está disponible para que las empresas de transporte consulten al momento de necesitar cubrir una vacante.

“Nosotros trabajamos mucho con la paridad de género en la actividad política, y trasladamos eso a las mujeres en todos los ámbitos, fundamentalmente en el trabajo. Sabemos que las mujeres, y muchas son separadas y jefas de familia, tienen muchas menos oportunidades de trabajo que los hombres”, señaló la edil.

“Tomé conocimiento que había varias mujeres que eran choferes de colectivo, no solo en Pilar sino en toda la Provincia y el país, y me contacté con ellas para trabajar el proyecto y luego presentarlo en la comisión, donde tuvimos muchos vaivenes y resistencia de parte de hombres y mujeres que no querían que esto salga por una cuestión machista que estaba muy fuerte en ese momento”, contó.

En esa línea, la referente del Frente Renovador reveló que “la secretaria de Transporte municipal nos decía que esto era una discriminación para los hombres”, y que “la presiente de la Comisión de Transporte era mujer y también estaba en contra del proyecto”. “Estuvo encajonado hasta que en el 2017 pudimos sacarlo”, manifestó.

“Hoy las conductoras tienen la posibilidad de postularse. Antes iba una mujer a postularse y recibía un no rotundo, una risa o una mirada sobradora”, añadió. “Las conductoras se anotan, si cumplen con los requisitos, y están disponibles para ser convocadas a una entrevista. Ojalá se dé pronto que tengamos a la primera mujer conductora de colectivos de Pilar, va a ser algo muy novedoso”, enfatizó.

“Es necesario que se le dé difusión a este registro. Si bien se aprobó la ordenanza, jamás el Municipio lo comunicó. Muy pocas mujeres de Pilar saben de la existencia de esta ordenanza, porque sino ya estrían anotándose”, entendió Ines Ricci. Asimismo, consideró que “es necesario fijar un cupo obligatorio de mujeres frente al volante de las empresas de transporte de Pilar”. “Si las empresas no convocan a partir de este registro, entonces hay que obligarlos a que contraten mujeres. Las oportunidades de trabajo son para todos, hombres y mujeres”, aseveró.

Y finalmente, sobre la implementación a nivel nacional de la herramienta, opinó que “es bueno que se repliquen las cosas buenas, más allá del color político”. “El Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo es muy parecido a lo que creamos acá en Pilar, te diría casi igual, pero lo importante es que se ponga en marcha generando más oportunidades laborales para las mujeres”, concluyó.