El Municipio de Tigre acompañó a la organización no gubernamental “Bote al agua” en la presentación de dos embarcaciones construidas por niños y niñas del barrio Nueva Esperanza. La jornada contó con la participación del intendente Julio Zamora, quien destacó la colaboración de los vecinos en acciones con fines sociales y educativos.

