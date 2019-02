Por otro lado, el domingo 17 a las 19 será el turno de Brian Chambouleyron, cantautor, guitarrista y performer de origen francés. Ha recorrido junto a su guitarra, prestigiosos festivales y teatros del mundo -Chaillot de Paris, Teatro Nazionale di Roma, Auditorio Nacional de México, etc.- con diversas propuestas musicales. Hijo de padres argentinos, nació y vivió su primera infancia en Francia y se instaló más tarde en América. Después de un tiempo en Argentina, vivió en México, en Brasil y regresó a Buenos Aires para radicarse definitivamente. En el caso del show de Babel Orkesta, las entradas se retiran dos horas antes -hasta cuatro por persona- en el Centro Cultural Munro, ubicado en Vélez Sarsfield 4650.

En primer lugar, Babel Orkesta, una agrupación ecléctica que combina diferentes ritmos y músicas del mundo en una propuesta hará de la noche del sábado 16 una gran fiesta en el Centro Cultural Munro, a partir de las 18. Con un repertorio que va desde la música gipsy, la polka, el vals y el klezmer y con una instrumentación particular compuesta por tuba, acordeón, saxo soprano, banjo y percusión, ellos ya se han presentando en vivo en lugares como el del Ciudad Cultural Konex y La Trastienda, además de compartir escenario con el músico y cineasta serbio Emir Kusturica.