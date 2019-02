El pasado fin de semana, el local de la CTA-A sanmartinense ubicado frente al Hospital Thompson fue violentado, y según explicó el secretario general de la organización, Pablo Puebla, no se trató de un robo sino de un mensaje intimidatorio por “las políticas que estamos llevando adelante” en el distrito. Los integrantes de la central, con el respaldo del titular de la CTA-A provincial, Oscar de Isasi, realizaron una conferencia de prensa para denunciar el hecho.

“Nos encontramos con la persiana floja y que estaba forzada la puerta de vidrio. En el fondo estamos construyendo una oficina, y la puerta, que estaba con llave tenía rota la cerradura”, detalló Puebla. “Hace algunas semanas pasó algo y no le dimos tanta importancia. Una reja del fondo estaba rota, como si hubiesen querido ingresar, pero pensamos que era un hecho menor. Pero ahora pasa esto y por eso creemos que están atacando la central y las políticas que estamos llevando adelante en San Martín”, aseguró.

“Queremos hacer público esto. Hicimos las denuncias pertinentes y hablamos con las autoridades de la Municipalidad, particularmente con el secretario de Seguridad. También recibimos el abrazo solidario de muchas organizaciones sindicales y sociales de San Martín”, continuó. Aclaró luego que “el hecho ya está en manos de la Justicia y se está investigando”. “No lo tomamos como un hecho de inseguridad. Había para llevarse muchas cosas, y no se llevaron nada”, subrayó.

“Desde el año 2006 estamos en este local y nunca tuvimos esta situación. Esto es un mensaje a una institución, que es la CTA-A, que está llevando adelante en San Martín, y en la Provincia y el país, una política de defensa de los trabajadores, ocupados y desocupados, y de acompañar, por ejemplo, a los usuarios de servicios frente a los tarifazos”, manifestó el secretario general de la organización. “A alguien esto le está molestando, y nos quieren transmitir que somos vulnerables y que pueden meterse dentro de nuestra casa cuando quieren”, afirmó.

“Repudiamos esto y queremos dejar en claro que con esto no nos van a amedrentar. Al pueblo argentino no lo amedrentó una dictadura para recuperar la democracia, y esto no nos va a amedrentar a nosotros. Seguiremos siendo solidarios con todas las luchas que tenemos en el territorio. Estamos más unidos que nunca, y esto nos fortalece para seguir transitando este camino”, completó.

Por su parte, de Isasi opinó: “Si no se robaron nada, claramente es un mensaje, y nosotros también queremos mandar un mensaje, por eso venimos desde la CTA nacional y provincial a respaldar todo el plan de acción que viene desarrollando la CTA sanmartinense”. “Estos compañeros no están solos frente a esta intimidación. Quienes hicieron esto tienen que saber que se enfrentan a una organización a nivel nacional y a una política que está decidida a representar los intereses de los trabajadores de toda la Argentina, a pelear contra el ajuste, y a bregar y trabajar por un Estado al servicio de los que menos tienen”, agregó.

“Hemos transmitido lo ocurrido al Ministerio de Seguridad provincial, que se tiene que hacer cargo de este hecho, investigarlo y actuar en consecuencia. Hacemos cargo al Ministerio de Seguridad provincial de la seguridad que deberán tener nuestros compañeros de la CTA y pedimos que garanticen el normal desarrollo de sus actividades. También exigimos el esclarecimiento del hecho, sin admitir que nos digan que fue uno de los tantos robos que hay en el conurbano”, remarcó. “Acá dejaron un mensaje que tiene que ver con la intimidación, y quizás tenga algo que ver con el triunfo de los trabajadores de Sport Tech, hoy ya cooperativa”, concluyó.

Fueron parte de la conferencia de prensa, y brindaron su respaldo a la CTA-A, gremios como ATE y UOM, y también los trabajadores de Sport Tech, entre otros.