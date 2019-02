El intendente Leo Nardini recorrió la obra de la calle Baroni en Los Polvorines. Se trata de cinco cuadras sobre esta arteria, que se complementan con otros dos nuevos pavimentos en el barrio El Cruce, Murguiondo y Alejandro Sirio. Son algunas de las obras que se ejecutan en dicha localidad.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la obra de la calle Baroni, una arteria que forma parte del plan de pavimentación en la localidad de Los Polvorines. Este trabajo entre las calles José Verdi y Dante Alighieri, incluye más de 400 metros lineales de obra hidráulica para evitar inundaciones en esta zona del barrio El Cruce.

El jefe comunal afirmó: “Sabemos que todavía nos falta llegar a muchos lugares pero también estamos presentes en muchos. Y siempre charlamos con los vecinos, les explicamos y son comprensivos teniendo en cuenta la situación económica por la que pasa el país. Al que el pavimento le pasa por el frente obviamente está feliz y al que todavía no le llegó le queda muchísimo más cerca y logra mucha más accesibilidad. Por lo tanto todo el barrio está contento”.

Además de la calle Baroni, se trabaja sobre dos cuadras de Prudencio Murguiondo y otras dos de Alejandro Sirio, todas ubicadas en el mismo barrio. “En tres años no se puede hacer todo y eso los vecinos lo comprenden y nos apoyan. Saben que no les mentimos ni generamos falsas expectativas. Eso nos da ganas de seguir avanzando, haciendo las conexiones necesarias para que la gente se dignifique a través de la obra pública”, continuó el intendente.

El objetivo no es solo pavimentar, sino también trabajar sobre las obras hidráulicas que, aunque no se ven, evitan la gran problemática que generan las inundaciones. Leo Nardini explicó: “Últimamente llueven muchos milímetros en poco tiempo. Y más allá del esfuerzo que venimos haciendo por sanear el tema de las obras hidráulicas también era mucho lo que faltaba y no hemos podido llegar a todos lados. Pero tenemos la constancia para seguir brindando solución en diferentes lugares”.