Y recordó: “Allá por 2013 y 2014 con mi equipo veníamos a charlar con la gente que hacía cola afuera en la madrugada y con frío. Las colas ya no existen. Estamos mejorando día a día la prestación de nuestro sistema de atención primaria para las familias”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com