Personal de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales del Municipio recorre los polideportivos con las Unidades Móviles, donde los chicos de 3 a 13 años de edad tienen chequeos médicos pediátricos, nutricionales, odontológicos, oftalmológicos y actualización de vacunas inmunológicas.

El Municipio de San Fernando brinda un servicio de excelencia en el sistema de salud a partir de un circuito con Centros de Salud; los hospitales Oftalmológico y Odontológico; la Unidad de Diagnóstico Precoz; unidades y quirófano móviles; y el Servicio de Emergencias con una flota de cinco ambulancias totalmente equipadas. Con la infraestructura y el personal adecuado, se implementan varios programas de prevención y controles médicos.

Durante las Colonias de Verano de San Fernando, se llevan adelante chequeos médicos preventivos a los chicos de 3 a 13 años de edad con el fin de controlar en salud, detectar patologías y emprender los tratamientos necesarios. El subsecretario de Salud Pública, Marcelo Campos, supervisó un operativo que tuvo lugar en el Polideportivo 8 con las unidades móviles del Municipio.

El funcionario manifestó: “Este es el cuarto año consecutivo que llevamos los controles de salud escolar a las Colonias, aprovechando que los chicos no están en el ciclo lectivo. En el mes de enero ya hicimos más de 350 controles integrales, que incluyen chequeos oftalmológico, odontológico, pediátrico, nutricional y de enfermería con el calendario nacional de vacunas”. “Esto nos sirve para ir midiendo año a año la prevalencia en los chicos -agregó- y cuáles son las dificultades que van teniendo los distintos grupos. De aquí derivamos cuando detectamos alguna patología para su tratamiento”.

La nutricionista Mariela Branca explicó: “Somos diferentes profesionales que venimos a ver a los chicos del polideportivo. La idea es detectar algunas patologías que puedan tener y ahí derivamos para la atención en consultorios. Siempre trabajamos la prevención y la detección temprana, que los padres no lo notan en las casas. Nosotros con este chequeo ya les damos una idea de lo que está pasando a los chicos”.

Los chicos comentaron su experiencia. La pequeña Priscila dijo: “Me revisaron la boca, me hicieron el test de la vista, me pesaron, y me tomaron la presión. Las doctoras me parecieron buenas”.

Otra sanfernandina, Paz, dijo que “las doctoras son buenas, nos trataron bien, nos midieron la presión y nos pesaron”. Y Joaquín coincidió: “Nos hicieron que nos tapemos un ojo y que les dijera lo que tenía el cartel”.

“Gracias a la decisión política del intendente Luis Andreotti podemos llevar este servicio a todos los vecinos en los 10 polideportivos de la ciudad, y gracias a los sanfernandinos que aportan con sus tasas para que hagamos estas políticas”, finalizó Marcelo Campos.