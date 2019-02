“Hoy hay una estrategia de trabajar en las reelecciones del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Hay correligionarios que tienen la decisión de ir solos, y los respeto, pero creo que las decisiones políticas tienen que ser en pos de construir y no de dividir”, reiteró. “En Villa Gesell tenemos correligionarios que desean tener elecciones internas, pero esa definición se dará de aquí a las primarias”, continuó, y planteó: “Nosotros tenemos un trabajo territorial que derivó en que Cambiemos sea la fuerza ganadora en la última elección, logramos instalarnos como alternativas de gobierno y en ese camino vamos a seguir trabajando”. Así, confirmó que será candidato a intendente de Villa Gesell, “buscando cumplir con el mandato que nos delegó la gente en la última elección y nos permitió ganar y llegar al Concejo Deliberante”.

Consultado sobre el rol del radicalismo dentro de Cambiemos, el hombre de la Unión Cívica Radical mencionó que “estamos trabajando en Cambiemos y apostamos a seguir construyendo de cara al futuro”. “Sabemos que hay correligionarios que no tienen esta opinión, pero consideramos que estamos transitando el camino posible, y hay que profundizarlo. Tenemos que trabajar en esa línea y consolidar Cambiemos”, remarcó.

Luis Baldo, presidente del Concejo Deliberante de Villa Gesell y ex intendente de ese distrito, visitó Tres de Febrero y recorrió distintas dependencias municipales junto al concejal de Cambiemos, Marcelo Bello. Además, los dos referentes de la Unión Cívica Radical fueron recibidos por el jefe comunal Diego Valenzuela y luego almorzaron con correligionarios del partido.