Y su amiga Mara, vecina de la zona, agregó: “Corro por acá, me parece buenísimo. Y uso siempre los aparatos”.

“Eran lugares que no se usaban, quizá por falta de iluminación, de juegos y montón de cuestiones que fuimos resolviendo, y hoy podemos ver todos estos corredores de las calles Brandsen, Escalada, Arias, de la Costanera y otros que estamos implementando que seguramente comenzaremos este año”, señaló. “A partir de todo ese mejoramiento, se ve a muchísimos vecinos disfrutándolos y usándolos, que para nosotros es un síntoma de alegría y de inclusión. Brindamos a cada sector de la ciudad y de los vecinos un servicio aeróbico que junto con las plazas es muy utilizado”, completó.