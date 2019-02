Lo particular del caso es que la denuncia de la vecina fue realizada por Whatsapp al Centro de Operaciones Municipal de San Miguel, a través del programa “Ojos en alerta”. En su mensaje de audio, la cliente del comercio describió la vestimenta de los delincuentes y algunas características del vehículo en el cual se habían dado a la fuga, datos clave para la resolución del caso.

This site is protected by wp-copyrightpro.com