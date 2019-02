Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, estuvo junto a los chicos que integran el seleccionado nacional de futsal de Síndrome de Down comandados por el técnico malvinense Juan Manuel Velárdez. El equipo, que entrena en la Sociedad Alemana de Gimnasia ubicada en Los Polvorines, se encuentra realizando una colecta para reunir los fondos necesarios para poder viajar a la ciudad de San Pablo, Brasil, donde del 28 de mayo al 5 de junio, se disputará el campeonato del mundo de fútsal de Síndrome de Down, al cual ya se han clasificado.

