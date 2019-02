El Frente Político, Social y Sindical, que conduce Octavio Argüello, inauguró el esperado ciclo de charlas para la unidad de Tres de Febrero de cara al 2019, donde estuvo acompañado del prestigioso dirigente político-gremial Lorenzo Pepe, quien llevó adelante una disertación histórica, emotiva y doctrinaria, aplicada a la situación coyuntural del peronismo de Tres de Febrero, bajo el título “El regreso del general”.

Su frase más celebrada fue “si hay problemas con la unidad, vayamos todos juntos”, y expresó también que el distrito está todo roto, lo único que se hace es adornar las plazas. El dirigente se mostró muy contento de estar en la casa del Frente Político, Social y Sindical junto a muchísimos militantes y varios dirigentes que se congregaron a escucharlo apoyando el proyecto de Argüello, quien definió el encuentro como “espectacular” y destacó la figura de Lorenzo, refiriéndose a él como “un gran tipo, un hombre que representa al movimiento obrero” y agregando que “es un honor escuchar sus vivencias, es muy importante para nosotros, y para este espacio político”.

También insistió en que “la única forma de obtener un entendimiento, es a través del diálogo, por eso seguimos reuniéndonos con los compañeros del Partido Justicialista para profundizar ese camino”, argumentando que “acá está en juego la patria, la justicia social, y la independencia económica y política”.

Lorenzo sintetizó: “Todo eso que nos dejó el general Perón está en juego. Este gobierno quiere llevar puesto nuestros derechos ganados y no nos podemos quedar de brazos cruzados”. Inclusive, fue más allá, abriendo el juego electoral diciendo: “Vayamos a una interna que es la única manera de legitimar un candidato”, y concluyendo: “Yo voy a ir a todas las reuniones que sean necesarias para poder formar la unidad, pero no soy el que decide, lo decidimos juntos, tengo un desafío por delante y no me voy a mover porque tengo principios y no voy a defraudar a los compañeros que han confiado en mi persona”.

Prensa Frente Político, Social y Sindical