Tras recibir el mensaje, desde el COM se inició un operativo de persecución con las cámaras de seguridad, móviles y motos de la policía municipal.

Una vez más, los vecinos de San Miguel denunciaron un nuevo caso de inseguridad mediante el programa “Ojos en Alerta”, que los conecta de forma directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM) a través de WhatsApp, para alertar ante un hecho delictivo o accidente.