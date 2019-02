Después de que el oficialismo no diera quórum para tratar el uso público del Microestadio y evitar su privatización, Federico Achával declaró: “Hoy, una vez más, Ducoté y Cambiemos decidieron darle la espalda a miles de deportistas y clubes que se ilusionan con poder utilizar el Microestadio”.

“Es muy triste ver cómo día a día toman decisiones que van en contra de la gente. Gobiernan para unos pocos y dejan a la gran mayoría afuera. Porque son muchos los clubes a los que les gustaría contar con ese lugar para hacer sus actividades, recaudar fondos o crecer en su disciplina y que hoy no pueden hacerlo. Chicas, chicos y jóvenes que tienen el sueño de convertirse en Messi, en Ginóbili, en la Peque Pareto a los que hoy el municipio les vuelve a negar una oportunidad, sin siquiera discutir la posibilidad de darle una mirada más inclusiva al deporte”, expresó Achával.

El dirigente del Frente Pilarense remarcó que “No se explica cómo se puede ser tan insensible de negarle la posibilidad a un club de barrio de usar un Microestadio y, en cambio, dárselo a un privado para que haga un evento. No se entiende cómo se puede ser tan frío de no abrirle las puertas a nuestros deportistas de un lugar donde entrenar, practicar y competir”. Y remató: “Ducoté no tiene corazón. No mira más allá de lo que a él le interesa. No piensa más allá de sus amigos. No gobierna pensando en la mayoría o buscando que puedan ser más los que salgan adelante. Y no querer abrir las puertas del Microestadio es algo que lo demuestra”.

Por último, Achával concluyó: “Nosotros vamos a seguir trabajando por todo esto. No vamos a abandonar a nuestra gente. No vamos a mirar para otro lado. Quizás además de una campaña para devolverle el Microestadio a los pilarenses tengamos que hacer una para conseguirle un corazón a Ducoté, porque evidentemente no lo tiene”.