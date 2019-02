El dirigente peronista y ex legislador nacional, Carlos Brown, con críticas al gobierno y al kirchnerismo,...

En este sentido, le pidió a los dirigentes opositores “no ser funcionales” a Cambiemos. “Los miro y veo que estamos diciendo todos lo mismo, que es que este gobierno fracasó, por eso hay que construir un frente opositor, y si no lo hacemos es porque sólo estamos hablando para un set de televisión”, finalizó.

Por otra parte, el intendente de Hurlingham se refirió a los tarifazos y fue tajante al decir que la única solución es “cambiar el gobierno”. “La única forma de resolver esto es construir un frente opositor. En mi distrito el 70 por ciento de los vecinos no quiere votar más a (Mauricio) Macri, por eso hay que tomar la decisión de ponerle un límite”, sostuvo.

“Sentimos que cumplimos con nuestro deber, a través de los fondos públicos de Hurlingham, que son los vecinos y vecinas que pagan sus impuestos”, expresó Zabaleta, quien no tuvo problemas en hacer referencia al debate que se da sobre la salud pública y los pacientes que vienen de otras regiones. “Cuando se vienen a atender nosotros les preguntamos qué les duele y no de dónde son”, expresó.

