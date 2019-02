El dirigente peronista y ex legislador nacional, Carlos Brown, con críticas al gobierno y al kirchnerismo, hace un sostenimiento del proyecto de Alternativa Federal, aunque es consciente de la dificultad que presenta la polarización Macri – CFK para instalar las propuestas del nuevo espacio en el electorado.

“El gobierno se sigue equivocando porque apuesta a la cuestión financiera y se olvida absolutamente del tema productivo”, comentó el ex diputado, y criticó también la presión fiscal e impositiva y la falta de acompañamiento crediticio a las Pymes y los productores.

“No hay consumo, mientras los alquileres crecen en función a la inflación”, sostuvo. Asimismo, aseguró que el campo también sufre las consecuencias del modelo: “además de las afectaciones climatológicas, de los costos de implante, cosecha y transporte, está la persecución impositiva de municipios, provincia y nación”.

Según Brown, “los bancos están en el paraíso”, con las altas tasas de interés que cobran por créditos a industriales, productores, comerciantes o individuos. “La banca debe ayudar, no quedarse con la parte del león”.

El ex ministro de la Producción dijo que “el gobierno castiga la actividad económica, lo que genera el aumento en la desocupación y la necesidad de acompañamiento asistencial”, y en referencia a eso trajo palabras del dirigente piquetero Juan Grabois, quien dijo que el macrismo “está comprando su tranquilidad, pagando un seguro a los más vulnerables a través de planes sociales, pero la injusticia sigue”.

“Cambiemos es más asistencialista que el kirchnerismo en su mejor versión, y también menos productivista”, afirmó.

‘Tato’ dijo que su postura, en mayor o menor medida, esta reflejada en los discursos de Miguel PIchetto, de Juan Manuel Urtubey, de Sergio Massa y de Roberto Lavagna, en cuanto a salir del acompañamiento asistencial apostando a la producción, teniendo al servicio de la actividad al sistema impositivo, al sistema financiero y a la estructura bancaria.

En lo electoral, el ex diputado no duda que Cristina Fernández de Kirchner es favorable a Mauricio Macri, “lo válido es Alternativa Federal, porque cuando el kirchnerismo plantea la eliminación de los sistemas institucionales y de los poderes del Estado, la continuidad de Nicolás Maduro en Venezuela, más toda la carga de corrupción que tienen en sus espaldas, mejoran la posición de Macri, que no tiene mucho a favor para mostrar”.

“Alternativa Federal puede ofrecer una propuesta distinta, pero lamentablemente no se si le alcanza el tiempo, sumado a que toda la estructura mediática está apuntada hacia Macri y CFK, y eso le conviene al gobierno”, finalizó.