Como se dijo antes, la tan ansiada unidad parece una posibilidad lejana, por lo que desde Somos San Martín no descartan ser la tercera pata de la PASO kirchnerista. Y en ese sentido, ya han avanzado, con la constitución legal del partido político, la herramienta que les permitiría tener la boleta en agosto.

El contendiente en esa PASO sería el concejal ultrakirchnerista Hernán Letcher, que si bien construye un perfil mediático más ligado al análisis de la economía nacional -por su perfil profesional, claro está- es el principal referente de Unidad Ciudadana, y de hecho es quien encabezó en 2017 la boleta de ese espacio en el distrito. Justamente, ese es uno de sus puntos altos, nunca despegarse de la figura de la ex presidente Cristina Kirchner, por lo que, el voto duro kirchnerista podría estar con él.

En el espacio, son conscientes también que una interna es una posibilidad muy concreta, y que esa PASO no sería nada sencilla. No obstante, cuentan con el respaldo de varios sectores del peronismo, entre ellos, el que conducen el dirigente Oscar Bitz y su hija, la concejal Georgina Bitz.