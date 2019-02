Este sábado no fue la delincuencia la que alteró el ritmo de vida de José León Suárez. La Policía...

“Seguimos mejorando el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires en la que todos los días unas 13 millones de personas utilizan el colectivo como medio de movilidad. Obras como ésta, de infraestructura de calidad para que el transporte público circule seguro, más rápido y de manera previsible, no existían hasta que llegamos. Ya inauguramos tres Metrobus, en La Matanza, Morón y Tres de Febrero, y se viene esta segunda etapa de éste último, el de la Ruta 8, en el partido de San Martín, para transformar el día a día de cientos de bonaerenses”, expresó Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.