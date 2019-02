Este sábado no fue la delincuencia la que alteró el ritmo de vida de José León Suárez. La Policía...

Una vez inscriptos, los promotores educativos realizan un acompañamiento y seguimiento individualizado, y desarrollan un vínculo cotidiano con los jóvenes y sus familias, ofreciéndoles no sólo apoyo escolar, sino también propuestas recreativas, deportivas y culturales del Municipio.

El programa “Volvé a la escuela” se realiza a partir del trabajo colectivo con las escuelas, las familias y las organizaciones e instituciones sociales, para que los vecinos que no completaron sus estudios tengan la oportunidad de hacerlo y planificar un futuro con más oportunidades.

Y agregó: “Necesitamos que el gobierno provincial también nos acompañe para que esas aulas estén llenas. La solución no es cerrar escuelas, sino que más gente vuelva a creer en la educación pública, que se entusiasmen con terminar sus estudios y que a partir de ahí pueda tener mejor calidad de vida”.

En el marco del programa “Volvé a la escuela”, junto a promotores y trabajadores municipales de las áreas de Educación, Salud y Desarrollo Social, van casa por casa buscando a jóvenes y adultos que no terminaron sus estudios.