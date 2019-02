El intendente de Tigre destacó: “Muchos vecinos han inscripto su inmueble como bien de familia y eso habla de un Estado local presente, que se ocupa de su comunidad”. Además, se firmaron otros 101 documentos a futuro y se entregaron escrituras de protección a la vivienda. Desde 2008, el Municipio lleva otorgados más de 7 mil títulos de propiedad.

Con el objetivo de brindarles seguridad jurídica para sus inmuebles, el intendente de Tigre, Julio Zamora, entregó nuevas escrituras a 130 familias del distrito. El acto se realizó en el Teatro Pacheco, con la presencia del escribano general del gobierno provincial, Marcos Rospide. Allí, también se firmaron otros 101 documentos a futuro y se entregaron escrituras de protección a la vivienda como bien de familia. El Municipio lleva más de 7 mil títulos de propiedad entregados desde el año 2008.

“Estamos muy contentos por otorgar las escrituras y ver la alegría con la que vuelven a su hogar. Es algo muy preciado, significa la casa propia y la seguridad de tener el título y que no pueda ser turbado por ninguna persona”, destacó Zamora, y añadió: “Muchos de los vecinos han inscripto su inmueble como bien de familia y eso habla de un Estado local presente que acompaña a las familias”.

El trámite, realizado por el Municipio y gestionado ante la Escribanía General del gobierno de la provincia de Buenos Aires, promueve a la seguridad jurídica a través de un trámite totalmente gratuito a las familias e instituciones de bien público que por inconvenientes económicos se encuentran imposibilitadas de hacerlo en forma particular. En esta ocasión, hubo 130 familias beneficiadas, 18 de El Talar; 15 de General Pacheco, 25 de Don Torcuato, 1 de Islas, 46 de Benavidez, 5 de Troncos de Talar, 3 de Dique Lujan, 7 de Planta Urbana, 8 de Rincón de Milberg y 2 de Ricardo Rojas.

“Estamos orgullos de poder generar este tipo de soluciones para las familias, algo que nos ha pedido el intendente Julio Zamora. Tener el título de la tierra propia es algo que vienen esperando hace mucho tiempo vecinos de las distintas localidades y requiere un fuerte trabajo en equipo”, expresó el titular de la Agencia de Promoción del Hábitat y la Economía Popular, Federico Ugo.

“Esta escritura es mi vida. La esperé más de 20 años. Me vuelvo a casa con una gran satisfacción y la tranquilidad de que es mía y nadie me la puede sacar”, comentó Raúl, vecino de Don Torcuato. En tanto, Carlos de Benavídez, dijo: “Trabajé mucho para tener mi casa y llegó después de 10 años. Siempre me sentí acompañado por el municipio en la tramitación y su proceso. Siento mucha felicidad al saber que voy a pasar mi vejez en un techo propio”.

Entre los trámites realizados, también se entregaron protocolizaciones de inmuebles fiscales, como es el caso de la parcela en la que se encuentra emplazada la Delegación Municipal de Benavidez -ubicada en la calle Ituzaingó- saneando el dominio de una propiedad que acrecienta al patrimonio municipal.

Estuvieron también presentes durante el acto, el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell; la escribana general del gobierno provincial, Paula Sidotti; los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos y Daniel Macri; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo Adelinet; los delegados de Don Torcuato Oeste, Alejandro Moyano; Benavídez Norte, Ernesto Angeli; Benavídez Sur, Alejandro Acuña; General Pacheco, Claudio Staub; y Troncos del Talar, Rubén Bentancourt; demás autoridades municipales y vecinos, entre otros.